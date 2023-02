Laura Morante "Vi presento la mia Medea"

È l’attrice Laura Morante, apprezzatissima in teatro, quanto al cinema e in tv, la protagonista della Medea di Euripide, in scena domani alle 17 nella sala Granturismo in piazzale Ceccarini a Riccione. Il monologo, inserito nel cartellone de ’La bella stagione - Spazio Tondelli on the go’, vedrà sul palco anche i musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta. A cura di AidaStudioduzioni con coordinamento artistico di Elena Marazzita, lo spettacolo del regista Daniele Costantini, è già in sold out. Presto la Morante, nel 2022 premiata col Nastro d’argento speciale e già David di Donatello per l’interpretazione nel film di Nanni Moretti La stanza del figlio, tornerà in tv con le serie Christian e A Casa tutti bene.

Come presenta questo capolavoro senza tempo?

"Si tratta di un adattamento in forma di monologo della Medea di Euripide. Presenta i momenti salienti della tragedia, è in sintesi una lettura su musica".

Che Medea vedremo rispetto la classica?

"La vicenda è assolutamente la stessa, è semplicemente un adattamento, nel senso che Euripide mette in scena diversi personaggi, noi invece proponiamo solo lei, donna di straordinaria razionalità, ma anche di estrema passionalità, quindi cambiano le parole. Assieme alla voce protagonista è la musica di Alogna e di Gullotta che con violino e pianoforte eseguiranno brani di Debussy, Chopin e Guido Alberto Fano".

Su cos’altro è impegnata?

"Ho appena finito di lavorare su altri testi della tragedia greca, in particolare su personaggi femminili legati alla guerra di Troia. Si parte da Clitennestra, regina di Micene, per poi passare a Cassandra, Elettra, Ecuba, Andromaca ed Elena. C’è un progetto per portare lo spettacolo in giro, vedremo se sarà possibile dalla prossima estate o quando".

Ritorna intanto tv?

"Si, con Christian, serie televisiva italiana (dal 24 marzo su Sky ndr), e poi presto con A Casa tutti bene diretto da Gabriele Muccino (sempre su Sky da questa primavera). In Francia ho poi fatto Alphonse, altra serie tv, con il regista Nicolas Bedos assieme al quale avevo lavorato al cinema. Nel cast ci sono tanti attori, compreso Charlotte Gainsbourg e Pierre Arditi".

Ha una brillante carriera, cos’altro desidera fare?

"Ho momenti in cui ho molta voglia di tornare in teatro e altri in cui vorrei fare qualcosa al cinema. Ho sempre alternato, poi mi piace scrivere, fare diverse cose".

Torna nel Riminese, terra Fellini, ha conosciuto il Maestro?

"Sono venuta qua più volte. Conosco Rimini, dove ho un caro amico, attraverso Fellini. Quando gli citavano il mio nome e ci presentavano, esclamava sempre: ah, l’attrice che piace tanto a mia moglie! Sono particolarmente legata ad alcuni suoi film come 8½ e I Vitelloni".

Nives Concolino