Laura Muccini è la commissaria di Forza Italia

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Antonio Barboni ha nominato Laura Muccini commissaria del Comune di Morciano.

Muccini, morcianese doc, coniugata, laureata in economia è socia di un centro elaborazione dati fiscali. Attiva in Forza Italia da anni ricopre già la carica di responsabile comunale seniores del comune di Morciano e responsabile del dipartimenti bilancio e finanza Seniores. "Sono molto onorata e mi attiverò mediatamente affinchè Forza Italia cresca a Morciano e in tutta la Valconca".