Laureato ’in traffico’ per cambiare la Perla

Per lui il traffico riccionese non ha segreti, ed anzi se Geat e il Comune prendono determinate scelte lo devono proprio a lui, Lorenzo Bignardi. E’ giovane e soprattutto neo laureato grazie al traffico riccionese. Da ottobre studia sul campo e con metodo scientifico la viabilità del territorio, prendendo in esame parametri come i flussi veicolari, il traffico giornaliero medio, l’intensità di traffico e il livello di servizio. Sei mesi dopo, lunedì scorso, Lorenzo Bignardi si è laureato con la tesi dal titolo ‘Determinazione del metodo di rilievo e analisi dei flussi di traffico tramite sensori radar e applicazione sulla viabilità del Comune di Riccione’ alla facoltà di Ingegneria civile dell’Università degli studi di San Marino, con l’apprezzamento della commissione. "Tantissime congratulazioni a Lorenzo Bignardi per il risultato conseguito e per il prezioso lavoro svolto per la città di Riccione al fine di pianificare gli interventi e gli investimenti di manutenzione stradale", dice il presidente di Geat Fabio Galli. Le ultime rilevazioni sul traffico cittadino risalivano al 2011. Inoltre grazie alla collaborazione con l’Università di San Marino, è stato siglato un accordo triennale per il tiroconio dei laureandi.