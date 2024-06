L’Ausl alza la guardia medica. In arrivo 33 dottori per l’estate

Se fosse per un meteo scostante che fa sorgere il dubbio, l’estate ormai bussa alle porte ed già l’ora per l’Ausl Romagna di rialzare la guardia medica. Rimini in ogni suo settore si prepara alla stagione e la sanità dal canto suo ha già messo in funzione gli ingranaggi che di qui a pochi giorni eleveranno l’assetto dell’emergenza-urgenza e dell’assistenza territoriale al suo massimo potenziale. A cominciare porprio dalla guardia medica turistica, per la quale nei giorni scorsi l’Azienda ha determinato l’impiego di ben 33 professionisti che prenderanno servizio da sabato 8 giugno e resteranno sul territorio per tre mesi, fino all’8 settembre. L’aumento di personale ad hoc per far fronte al fisiologico aumento di richieste di prestazioni dettate dai flussi turistici è accompagnato anche da una capillare distribuzione sul terriotrio: distretto di Rimini e distretto di Riccione.

LA MAPPA

DEI PRESIDI

Per quanto riguarda il distretto di Rimini, la guardia medica turistica sarà operativa a Igea Marina in via Ovidio 99, a Viserba in via Mazzini 22, a Rimini in via Coletti 141/e, via Tiberio 43, via Tripoli 193/d, Vicolo San Gregorio 33, a Rivazzurra in via Pegli 1 e a Miramare in via Locatelli. Nel distretto di Riccione, invece, gli ambulatori per il servizio saranno a Cattolica, in via Carducci 157, a Misano in via Litoranea Sud 40/f, a Riccione in viale San Martino 48, in viale Dante 151, in via Flaminia 1-1/b (per l’assistenza pediatrica)-25. L’assistenza sarà ad accesso diretto in una fascia oraria variabile da un ambulatorio a un altro dalle 9 alle 19.

GESTIONE EMERGENZE

Un rafforzamento quello dei presidi di guardia medica turistica che farà il paio alla vera novità assoluta di questa estate, ossia il debutto al duro banco di prova dell’estate riminese per i nuovi Cau per la presa in carico dei casi a minore priorità. La cooperazione tra le strutture (attive già a Novafeltria, Santarcangelo, Bellaria, Cattolica e Rimini) e il Pronto soccorso dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini "sarà massima", come garantisce proprio la direttrice del Ps Tiziana Perin (nella foto in alto a destra). "Ci affacciamo a un’altra estate facendo i conti con il solito vecchio problema della carenza di personale per l’emergenza-urgenza – attacca la Perin –. Ecco perché per noi è stato fondamentale programmare attentamente le ferie dei lavoratori senza trascurare le necessità dei pazienti. È vero che quest’anno i Cau ci daranno una grossa mano per prendere in carico i pazienti con patologie meno gravi, ma ciò non toglie che la distribuzione delle risorse lungo tutto il periodo estivo è stata fatta considerando un rinforzo soprattutto in prossimità dei grandi eventi". Notte rosa, Ferragosto, gli appuntamenti sotto la lente in cui il Pronto soccorso sarà rinforzato di personale chiamando sia agli straordinari chi darà la disponibilità e contando sull’aiuto per esempio di colleghi provenienti da altri reparti dell’ospedale "come neurologia, le medicine, chirurgia pediatrica" elenca ancora la Perin. Infine "sarà potenziato il ’nottino’ – conclude la direttrice del Ps – con un medico in più per il turno ’critico’ delle 18-24, quando solitamente molti più utenti si riversano in Pronto soccorso per le patologie più disparate".

TRASPORTI SANITARI

Per quello che invece riguarda il primo anello della catena dell’assistenza, il parco mezzi di soccorso trova anche per quest’anno la conferma di 7 ambulanze aggiuntive per tutta l’estate a disposizione della provincia, con eguale aumento anche del personale a bordo dei mezzi. Ancora in valutazione da parte del coordinamento sanitario dell’emergenza invece l’impiego di una ulteriore automedica, soprattutto per i periodi a più alta concentrazione turistica.