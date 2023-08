L’Ausl assicura: "Il pronto intervento sarà potenziato"

Il pronto intervento di Novafeltria non sarà smantellato. Al contrario "sarà potenziato". A ribadirlo è la direzione dell’Ausl, dopo l’ennesimo attacco sulle sorti del reparto. Dopo il sindaco Stefano Zanchini e il comitato in difesa dell’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria, anche il Pd aveva attaccato sull’ospedale. "La riorganizzazione in atto dei reparti di emergenza e urgenza – sottolinea l’Ausl – punta a rafforzare il sistema delle cure territoriali, prevede due percorsi: il primo riservato alle patologie più gravi, il secondo per quelle a bassa media intensità trattate dai centri assistenza e urgenza". Uno di questi centri aprirà a Novafeltria. "Già oggi – continua l’Ausl – per volume e tipologia di accessi, il pronto intervento di Novafeltria si caratterizza come risposta alle urgenze differibili. L’anno scorso, su 8331 accessi complessivi, i codici con urgenze differibili hanno rappresentato il 99%. I pochissimi restanti casi sono stati subito trasportati a Rimini". Con la riforma dei reparti, al pronto intervento di Novafeltria "è previsto un presidio 24 ore su 24, con personale medico e infermieristico adeguatamente formato e totalmente dedicato, a differenza di quanto oggi accade". Inoltre "è stata mantenuta l’auto medica a Novafeltria, e da giugno l’elisoccorso è sempre in servizio dall’alba al tramonto". Pertanto "l’attività per le urgenze sia differibili che indifferibili è pienamente in linea con le norme nazionali e regionali". L’Ausl inoltre ricorda gli investimenti fatti di recente, dalla casa della comunità inaugurata un mese fa (costata un milione) ai 12 nuovi posti letto in ospedale.

m.c.