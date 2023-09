L’Ausl chiude la cucina dell’hotel Arizona Oggi i nuovi controlli: se pulita potrà riaprire

E’ prevista probabilmente per oggi la nuova ispezione da parte dell’autorità sanitaria all’hotel Arizona di Igea Marina, la cui cucina è stata chiusa in via temporanea dopo il controllo effettuato mercoledì mattina dai medici dell’Ausl. Da quel sopralluogo sono emesrse gravi carenze igienico sanitarie, ovvero alimenti trovati in cattivo stato di conservazione, derrate accatastate senza che venissero rispettate le indicazioni necessarie, scarsa igene per vani e attrezzature di cucina. Il blitz, ovvero l’ispezione, è stata effettuata dopo che all’autorità sanitaria erano state fatte segnalazioni da parte di turisti ed ex ospiti, che avevano segnalato di aver osservato direttamente situazioni potenzialmente non consone. L’intervento effettuato l’altro ieri dai medici Ausl ha portato allo stop immediato della preparazione dei pasti per gli ospiti dell’albergo, oltre un centinaio in quel momento.

Oggi sarà la prova del nove: in caso i responsabili abbiano provveduto in tempi record a sanare la situazione, la cucina potrà tornare ad essere operativa. Un’estate da incubo per l’hotel Arizona, in particolare per i clienti e soprattutto per i dipendenti. Una trentina dei quali già a fine luglio, lamentando di non aver ancora ricevuto alcuna retribuzione dall’inizio di stagione, hanno inscenato una sacrosanta protesta. E in parte se ne sono andati. Il che ha portato all’immediato ’dirottamento’ di due pullman di turisti diretto alla struttura ricettiva. "Situazioni che ledono all’immagine turistica della nostra città", commenta l’Associazione albergatori.