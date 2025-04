"L’Ausl della Romagna sarà un modello in regione"

"Mi trovo in un’azienda sanitaria che si sta candidando per essere il modello di riferimento a livello regionale". Lo ha detto l’assessore regionale alla Politiche per la Salute, Massimo Fabi, in visita ieri all’ospedale Infermi di Rimini dove ad attenderlo c’erano sindaci e dirigenti dell’Ausl Romagna. "Parlo dei costi pro capite per livelli di assistenza, che vedono l’Ausl Romagna come la più virtuosa della nostra Regione, e l’altra faccia della medaglia è che si tratta di un percorso possibile - ha proseguito l’assessore rivolgendosi ai presenti -. Lo state dimostrando sposando i livelli organizzativi legati alla centralità del distretto, ovvero valorizzare gli interventi di prossimità, che riguardano in particolare il rapporto con gli enti locali, con sindaci come nostro primo riferimento. E questo è il modello organizzativo che noi andremo ad attuare in questa legislatura in maniera omogenea in regione in risposta ai bisogni di salute dei territori".