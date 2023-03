L’Ausl e la lotta ai tumori "Più esami dopo il Covid"

"Con il mese di marzo andremo a recuperare tutti gli interventi chirurgici che erano in lista di attesa a fine 2021". Non parla di rallentamenti della sanità, semmai di recuperi la direttrice del presidio Ausl di Rimini, Francesca Raggi. Nei cinque ospedali della provincia riminese nel corso del 2022 sono state eseguite oltre 17mila operazioni chirurgiche. Tra queste vi sono anche quelle su pazienti oncologici. E’ questo l’ambito sul quale nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva lamentato un rallentamento delle prestazioni e la conseguente preoccupazione per l’insorgere di un numero maggiore di malattie in fase avanzata. "Precisiamo un primo aspetto - spiega la direttrice -. Non ci sono liste di attesa dei pazienti oncologici per operazioni chirurgiche, visto che anche in pandemia erano consentite perché non procrastinabili. Ad oggi diamo risposta entro un mese, anzi meno, questo il tempo che intercorre tra la diagnosi all’operazione". Ma la preoccupazione dell’amministrazione ed anche dell’associazione Crisalide che sostiene le donne nel percorso di lotta contro il tumore, riguarda l’attività precedente, quella che poi porta a una diagnosi. "E’ evidente che l’impegno di tutti per arrivare a una diagnosi precoce resta fondamentale, e credo che la giornata di approfondimento organizzata da Rotary e Crisalide facesse riferimento a questo aspetto. Dopo la pandemia abbiamo assistito a un rallentamento delle valutazioni epidemiologiche per diversi fattori, tra questi anche l’accessibilità ai servizi da parte degli stessi pazienti che si avvicinavano meno rispetto al passato. Questo ha portato a un rallentamento con un riscontro di diagnosi in stato avanzato. Per questo ci siamo mossi arrivando nell’anno appena concluso a superare i livelli del 2019 in quanto a esami e visite". Resta un altro aspetto, quello relativo al personale mancante, un problema sentito sia dal Comune che da Crisalide, che metterebbe a rischio il livello di operatività dei reparti per i pazienti oncologici.

"Sul fronte del personale ci aiuta il fatto di poter contare su una azienda tra e più grandi d’Italia. Abbiamo già chiesto un supporto ai colleghi degli ambiti territoriali-provinciali".

Andrea Oliva