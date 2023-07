L’Ausl: "Il pronto intervento non verrà depotenziato"

Il pronto intervento di Novafeltria non sarà depotenziato. E il nuovo Cau (il centro di assistenza urgenza) "andrà a integrare il reparto", potenziandolo. Così la direzione Ausl replica ai timori del comitato cittadino in difesa dell’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria. Lo fa partendo dai dati: da gennaio a maggio "gli accessi al pronto intervento a Novafeltria sono stati 3.513", con "oltre 26mila prestazioni". Ricorda l’Ausl che l’anno scorso i pazienti presentatisi da soli in ospedale con patologie poi rientrate nei codici ’rossi’ e ’arancioni’ (i più gravi) "sono stati solo l’1% degli accessi totali".

Il nuovo centro di assistenza urgenza, che sarà sperimentato a Novafeltria così come in altre realtà (vedi Santarcangelo), "sarà un punto chiave per l’assistenza territoriale e darà continuità alle attività di pronto intervento per quei casi di bassa complessità clinico-assistenziale". Inoltre "a Novafeltria è stata mantenuta l’auto medica" e "da giugno l’elisoccorso è attivo non più solo per 12 ore al giorno, ma dalle 4,30 fino alle 21,30 circa".