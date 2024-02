L’Ausl istruisce i dipendenti sull’uso dei social

Occhio ai social. La giungla del web preoccupa e non solo per le conseguenze dirette dei deliri dei cosiddetti ’leoni da tastiera’. Bensì anche indirettamente. Ecco perché è l’Ausl Romagna che nel rivedere e aggiornare

il proprio codice di comportamento interno ha aggiunto una voce che tiene conto nelle nuove forme di comunicazione ed avverte i propri dipendenti nell’utilizzo dei social network, attraverso i quali potrebbe venir lesa anche l’immagine dell’Azienda. Ecco perché nella nuova versione del codice di comportamento interno, l’Ausl Romagna ha tenuto a specificare come i propri dipendenti siano chiamati all’equilibrio vista l’operatività in un settore tanto importante quanto complicato ed esposto anche ai commenti – social in questo caso – di pazienti e utenti. L’Ausl Romagna invero non vieta in alcun modo l’uso dei social media, Ma raccomanda di utilizzarli evitando di usarli in modo improprio o in modi che potrebbero compromettere la sicurezza e la reputazione dell’azienda. Pertanto, l’Ausl Romagna raccomanda ai propri dipendenti di evitare "dichiarazioni oltraggiose, discriminatorie, offensive, che possano essere fonte di responsabilità dell’azienda".

All’Ausl Romagna insomma preme e non poco che un uso improprio dei social media dei propri dipendenti possa in qualche modo andare a ledere l’immagine aziendale, assimilando così lo spazio pubblico virtuale allo spazio pubblico fisico, dove necessariamente per i dipendenti è bene adottare comportamenti consoni ed "eticamente in linea con il ruolo di dipendente pubblico", disincentivando quindi anche la pubblicazione di contenuti ritenuti non consoni.