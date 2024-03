L’Ausl: "Mai chiuse le agende per la prenotazione delle visite"

"Le agende per prenotare visite specialistiche all’ospedale di Novafeltria non sono mai state chiuse". A rispondere al comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’, sul caso dei tempi di attesa per prenotare prestazioni specialistiche, è il direttore del distretto Ausl di Rimini Mirco Tamagnini: "I tempi di attesa indicati dal comitato necessitano di approfondimenti. Per segnalare eventuali criticità, ci sono canali istituzionali attivi". Tamagnini puntualizza: "Vanno analizzati i singoli casi clinici. Ci sono degli esami che devono rispettare delle tempistiche, non inferiori ai 18-24 mesi. E ci sono anche delle liste che seguono la gravità del paziente. Se un caso è urgente, come disposto dal manuale per i percorsi ospedale-territorio, può partire una richiesta dal medico, che trova risposta in massimo 72 ore. Siamo consapevoli che quello dei tempi d’attesa rimane un tema complesso e facciamo continui monitoraggi". Il direttore ribadisce poi quanto fatto sul Sacra Famiglia: "Dal 1° gennaio 2024 viene effettuata dal primario della cardiologia di Rimini una giornata a cadenza mensile di ambulatorio a Novafeltria ed è stata incrementata la disponibilità ambulatoriale di oculistica".