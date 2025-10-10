L’Ausl: "Nessun taglio all’ospedale. Stiamo investendo su Novafeltria"

L’ennesima polemica sull’ospedale di Novafeltria. Ma l’Ausl respinge al mittente le accuse del comitato ’Giù le mani dall’ospedale Sacra famiglia’. "Ci troviamo ancora una volta costretti a smentire il comitato", alza la voce il direttore del distretto sanitario di Rimini Mirco Tamagnini (in foto). Nei giorni scorsi il comitato aveva puntato il dito contro la riduzione degli orari del Cup (centro di prenotazioni per visite ed esami) e le carenze di personale della radiologia con 3 tecnici anziché i 5 previsti: "Disservizi che colpiscono i più fragili e mettono a rischio la tenuta dell’ospedale". "Non è vero – replica Tamagnini – che c’è stata una riduzione da 5 a 3 unità in radiologia: i tecnici assegnati sono 5, da anni. Un nuovo tecnico è stato appena assunto a tempo indeterminato". A questi "si aggiunge il supporto del personale di Rimini in caso di assenze". E per quanto riguarda invece il Cup, "la chiusura alle 13 è stata sperimentata dal 16 giugno al 30 settembre e adesso estesa anche all’autunno sulla base dei dati raccolti. Durante il periodo di chiusura pomeridiana non si sono registrate criticità operative". Per questo l’Ausl ha ritenuto di proseguire "la fase sperimentale, per valutare l’organizzazione del servizio, anche in considerazione dei volumi di attività e accessi rilevati". Non c’è nessuna "minaccia alla sopravvivenza dell’ospedale di Novafeltria". Al contrario, sottolinea Tamagnini, "ci sono lavori in corso per 3,5 milioni di euro, per la realizzazione dell’ospedale di comunità con 12 posti letto: l’apertura è prevista all’inizio del 2026". E la nuova struttura ospiterà anche altri servizi per potenziare l’assistenza di prossimità in alta Valmarecchia.

m.c.