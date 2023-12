L’Ausl Romagna tira dritto: "Il servizio non peggiorerà"

Botta e risposta. Dall’attacco dei professionisti dell’ex guardia medica alle precisazioni dell’Ausl Romagna. Precisazioni che arrivano a commento della minaccia di dimissioni di massa nel caso in cui l’Azienda non faccia dietrofront sulla rivoluzione della Continuità assistenziale – con annesso smantellamento delle centrali operative in favore di un unico polo a Ravenna – e nelle quali l’Ausl afferma che: "Appaiono pretestuose e sorprendenti alcune affermazioni che intendono rappresentare il progetto di riorganizzazione come frutto di una scelta di ’tagliare servizi’, insinuando in modo esplicito che ciò comprometterebbe la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini". Quindi, l’Azienda risponde, punto su punto, alle istanze dei firmatari della lettera aperta.

"La Centrale Unica di Continuità Assistenziale prevede una risposta di un operatore tecnico

che ha il compito unicamente di comprendere la natura della richiesta del cittadino e di indirizzarlo al servizio idoneo – illustra l’Ausl –. L’operatore tecnico non effettua nessuna intervista di natura sanitaria, la quale è chiaramente demandata ai professionisti. Va ricordato che da oltre 30 anni la prima risposta della centrale operativa 118 è affidata ad operatori tecnici che hanno il compito di comprendere l’esigenza del chiamante e trasferire il bisogno all’infermiere che effettua l’intervista per valutare la necessità dell’invio del mezzo di soccorso e con quale priorità di intervento". Non corrisponderebbe invece alle intenzioni dell’Ausl "ridurre il numero di medici schierati in servizio, ma solo prevederne una differente distribuzione nelle sedi territoriali che consentirà di aumentare il numero di medici in grado di farsi carico della risposta telefonica ai bisogni dei cittadini – sostiene l’Azienda –. Un unico numero di riferimento centralizzato consente ai cittadini di avere tempi di risposta molto più rapidi. La scelta di ampliare il numero dei medici permette al cittadino di avere accesso ad un numero maggiore di linee (si prevede l’attivazione di almeno 30 linee che potranno funzionare in parallelo)".