L’auto del campione va all’asta. Finita in un sequestro nel 2012, riemerge dalla polvere del garage

L’auto del campione nel garage del Tribunale di Rimini. Stiamo parlando di Colin McRea. Per gli appassionati di motorsport e di rally non è un pilota, ma una leggenda. Per quasi trent’anni è stato il più giovane campione di rally a vincere il titolo mondiale. Le sue imprese sono passate alla storia con la Subaru Impreza, ma nel 2001 cambiò team e marca passando alla Ford che in quell’anno lanciò nel mondiale Wrc la Ford Focus. McRea morì nel 2007 in un incidente in elicottero che lui stesso stava pilotando, lasciando un vuoto nei rally. La sua leggenda è tale che nel 2022 una Ford Focus con cui vinse il rally dell’Acropoli, incidentata e poi recuperata e ricostituita nel minimo dettaglio, è stata battuta all’asta per oltre mezzo milione di euro.

Quello che non si sapeva è che nel garage del tribunale di Rimini, o meglio nel garage dove il tribunale lascia in custodia i veicoli confiscati, si trova da poco meno di 13 anni un’auto. E’ una Ford Focus da Rally, una Wrc, di quelle che nei primi anni del Duemila vincevano i rally in giro per il mondo. Sul finestrino posteriore di quella vettura ci sono scritti sopra due nomi. Il primo è Colin McRea, e il secondo è Grist, al secolo Nicky Grist il suo storico copilota. Sulla fiancata c’è scritto anche il rally in cui ha gareggiato, quello di Argentina.

Questa vettura è rimasta lì per oltre una dozzina di anni. Appare in tutto e per tutto come l’auto che combatteva sugli sterrati di mezzo mondo con il numero quattro del campione sulla fiancata. Svuotata al suo interno dei confort delle auto, riempita di tecnologia di allora per governare la potenza del motore sotto il cofano. Nella vettura in possesso ancor oggi del tribunale c’è davvero tutto quello che ci si aspetta da una Focus Wrc. Un mostro di potenza arrivato in quel garage dopo il sequestro preventivo predisposto dal Gip il 16 luglio del 2012. In quei giorni scoppiò il caso delle finte sponsorizzazioni sportive. L’indagine della Guardia di finanza di Rimini portò all’arresto di quattro persone, ritenute responsabili a vario titolo di reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili, frode fiscale e riciclaggio internazionale nel settore delle sponsorizzazioni sportive. A capo delle quattro società interessate dall’indagine c’era un pilota appassionato di rally. Vennero sequestrati due immobili, non a Rimini, oltre a diverse auto e moto.

Sono trascorsi quasi 13 anni e una storica auto da rally, anche se al momento non funzionante, sta per essere venduta. Ma non si tratta di una maxi vendita come accaduto nel 2022 nell’asta della Silverstone Auctions. In questo caso la base d’asta è di 13mila euro e c’è un’offerta arrivata in ottobre, con il tribunale che ha autorizzato la vendita.

