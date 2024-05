L’autobiografia con Lidia Gualtiero

Nell’ambito del progetto Preferisco proposto da Sgr, abbiamo svolto un laboratorio di autobiografia con l’esperta Lidia Gualtiero, per conoscerci meglio e diventare un gruppo più unito. Durante gli incontri ci sono stati momenti difficili, perché nella nostra classe mantenere la concentrazione e riflettere non è per tutti cosa facile. Lidia con esperienze sempre nuove e strategie divertenti ha cercato di coinvolgerci il più possibile. Condividere momenti personali non è stato semplice, ma ci è servito molto, per diventare consapevoli di come è bello stare insieme rispettandoci.

Classe 2 C