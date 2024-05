L’autobus? Aspetta e spera. Ogni giorno 100 corse saltate per la mancanza di autisti

Oltre cento corse saltate in un solo giorno. Non è certo un record per il trasporto pubblico locale nel Riminese. Ma i disservizi vanno ripetendosi da giorni, nonostante non ci siano scioperi o improvvisi blocchi del traffico. E alla nostra redazione arrivano ormai quotidianamente lamentele parte di cittadini che attendono invano alla fermata del bus l’arrivo di un mezzo che non arriverà mai all’ora prestabilita. Da tempo Start Romagna comunica sul proprio sito quali sono le corse che potrebbero saltare il giorno successivo. Soltanto ieri per il bacino di Rimini erano più di un centinaio. Venti corse saltate per la linea 1, altrettante per il Metromare, seguivano le 18 della linea 11, poche di meno per la linea 7, le altre per i bus delle linee 124, 14, 15, 16 e così via. Forse non conforterà i riminesi, ma le corse saltate nel bacino di Forlì-Cesena erano superiori. Da Start Romagna dicono che "dopo il 6 giugno la situazione si normalizzerà".

Non è una data casuale. È l’ultimo giorno di scuola, i mezzi impegnati nel trasporto scolastico verranno depennati dalle corse da coprire. Da quel giorno in poi gli autisti dell’azienda saranno dedicati alle sole corse di linea. Fino ad allora non rimane che consultare ogni giorno il sito di Start per capire se l’attesa alla fermata è vana oppure no. "Sulle corse saltate viene data la priorità a scuole e pendolari" precisano dall’azienda. Va ricordato che ogni giorno le corse nel Riminese sono 1.700. "Quelle saltate nei momenti più critici arrivano intorno al 5%". Ma oggi quella soglia sarà superata e il problema è sempre lo stesso: la carenza di autisti. In azienda ne risultano 270 in tutto. Start spiega che sta facendo fronte "alla sostituzione di circa 60 autisti ogni anno, operando su più fronti con il massimo impegno, registrando sempre maggiori difficoltà di reclutamento come avviene per tante aziende nazionali ed europee, include le aziende private". Ma alle condizioni attuali il numero di autisti non aumenta. Fatti i calcoli, secondo l’azienda l’organico è sottodimensionato di circa 30 unità su tutta la Romagna, di cui una decina su Rimini. "Su Rimini sta partendo un progetto con agenzia di reclutamento per sopperire alle assenze, c’è ottimismo". Dall’inizio dell’anno sono stati assunti 20 autisti. Da giugno le corse saltate dovrebbero diventare una rarità. Ma poi a settembre riapriranno le scuole...

Andrea Oliva