L’autodromo e il passato da aeroporto

Scriviamo questo articolo per ricordare le meraviglie della nostra Misano e le vicende che le sono accadute nel corso della storia. Parleremo del famosissimo autodromo di Santamonica che, prima di essere un circuito per le moto e le macchine aveva avuto un’altra funzione. Durante la fine della Seconda guerra mondiale, infatti, venne utilizzato come aeroporto militare dagli alleati statunitensi e anglosassoni, ai quali serviva una base per il rifornimento delle truppe che si erano concentrate sulla Linea Gotica. Queste avevano il compito, insieme ai partigiani, di liberare l’Italia del nord dalle forze nazifasciste. Le coltivazioni adiacenti all’autodromo vennero distrutte da enormi bulldozer per costruire una pista di atterraggio e i militari si stabilirono nella casa coloniale dei fratelli Guidi, nell’attuale via della Conserva. In quell’aeroporto atterrò solo un aereo che scaricò legname, soldati, armi e viveri; rimase operativo durante la fine della guerra, dal maggio al luglio 1945, per poi essere sostituito dall’aeroporto di Cervia. Al termine della guerra l’area fu bonificata e ripristinata all’uso antecedente.

Benedetta Tentoni,

Leon Remy Berthod, Vanessa Fabbri, Federico Fabbri 2 D