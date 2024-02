L’autore ci invita a riflettere sul tema spesso trascurato della fragilità e della sofferenza

Il personaggio interpretato da Mario Perrotta soffre di una grave malattia degenerativa, che gli impedisce di compiere movimenti apparentemente semplici. Il nano - questa l’etichetta che gli è stata data - ha lo sguardo fisso, la bocca spalancata ed è imprigionato in un corpo che non conosce il concetto di libertà.

L’autore ci invita a riflettere sul tema, talvolta trascurato, della fragilità e della sofferenza. Il fatto di dover dipendere totalmente da altre persone è fonte di dolore e di desideri che difficilmente possono avverarsi. Nel silenzio e nell’immobilità l’individuo si trova costretto a sognare un mondo che non potrà vedere e tenta di accontentarsi della vita che è obbligato a vivere. Ma questa non è una vera consolazione. Perrotta, d’altronde, è in grado di dar voce ai sentimenti e ai pensieri indicibili che invadono la mente del personaggio, dalla gioia nel vedere suor Antica all’immaginazione con la quale lui sogna una realtà diversa. Vengono messi in luce i desideri di un uomo che non vuole una carezza nata dalla compassione, ma una vita stimolante in cui sentirsi protagonista, un’esistenza in cui possa disobbedire e meravigliarsi.