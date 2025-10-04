L’Autorità Garante di San Marino firma un protocollo d’intesa con Serbia e Bosnia

San Marino, Serbia e Bosnia Erzegovina firmano un patto nel campo della protezione dei dati personali. Un altro passo importante nelle relazioni internazionali per l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personati della Repubblica di San Marino. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta ieri a Palazzo Begni. Ed è arrivata a conclusione della study visit che ha visto la partecipazione insieme alle Autorità Garanti di San Marino, Bosnia e Serbia, anche della omologa Autorità Garante della Georgia, con la quale è già stato sottoscritto un precedente Memorandum of understanding.

"Durante la study visit – spiegano dal Titano – sono stati discussi temi fondamentali per la costruzione di una reale cooperazione in settori strategici quali la Data protection, intelligenza artificiale e regolamentazione delle New Economy".

"Abbiamo ritenuto di trovare un primo passo da fare insieme, importantissimo, andando a scovare come Google ad esempio – spiega Umberto Rapetto, presidente Autorità Garante per la protezione dei dati Personali del Titano ai microfoni di Rtv San Marino – acquisisce le nostre voci e abbiamo pensato: perché non approfittiamo d’aver trovato una falla? Molte volte noi utilizziamo il telefono e ci chiediamo come fa a sapere che mi sto occupando di questa cosa. Per quale motivo è venuto a conoscenza che io sono interessato a comprare questa cosa? Oggi abbiamo spiegato materialmente come funziona quel sistema e abbiamo deciso di occuparcene ognuno per il proprio Stato per cercare di avere le risposte corrette che servono poi al cittadino, che danno la possibilità di capire cosa sta succedendo e quale sia la fame di informazioni personali che i colossi di internet stanno manifestando, addentrando ogni giorno la nostra vita".