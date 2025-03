"L’autovelox non è omologato". Il giudice di pace annulla la multa

Autovelox non omologato e multa da annullare. A vincere la propria battaglia nei confronti della polizia locale di Riccione è stata una cittadina, F.C., che nell’aprile dello scorso anno era stata immortalata dall’apparecchiatura che si trova in via Flaminia, all’altezza di via Vercelli e della Caritas. L’apparecchio posto su un palo e puntato nella zona del semaforo pedonale aveva rilevato il veicolo procedere a una velocità superiore il limite dei 50 chilometri orari. Tolti i cinque chilometri di tolleranza, il verbale era scattato per un superamento di un solo chilometro orario, così il Comune riccionese ha presentato un verbale di 43 euro. Nessun punto decurtato sulla patente. Tanti avrebbero pagato, ma la cittadina ha deciso di chiedere spiegazioni, documenti ed infine ha fatto ricorso al giudice di pace. Sul verbale che si è vista arrivare veniva citata l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia locale ‘approvata dal ministero Infrastruttura e Traporti’ già nel 2021. Per altro il velox è ampiamente segnalato percorrendo quel tratto di statale, ma in tutto questo c’è una parola che la cittadina non ha trovato: omologazione. Ed in effetti dopo avere fatto accesso agli atti in municipio ha scoperto che l’apparecchiatura è approvata dal ministero, ma non si parla di omologazione. Così è ricorsa al giudice di pace contestando il fatto che l’autovelox non fosse omologato, dunque a detta dell’automobilista, la rilevazione non aveva le necessarie caratteristiche per portare a un verbale. Il 18 giugno sorso è stato protocollato il ricorso al giudice di pace.

Nelle pagine del ricorso vengono anche inseriti precedenti in cui cittadini si sono visti annullare il verbale per la mancanza di certificazione dell’apparecchiatura che rilevava la velocità. Sentenze in cui il fattore che ha portato a stracciare i verbali è sempre il medesimo: la necessità che l’apparecchiatura sia omologata come rilevato dalla Corte di Cassazione nell’aprile del 2024 e ribadito con ordinanza nel luglio dello scorso anno.

Il giudice di pace di Rimini si è espresso il 6 dicembre scorso, in udienza, dando ragione alla cittadina, e scrivendo nella sentenza che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato. In altri termini, secondo il giudice il ‘difetto di legge’ comporta una minore garanzia di corretto funzionamento dello strumento. Dunque il verbale è stato annullato perché illegittimo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Andrea Oliva