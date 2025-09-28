L’autunno ‘caldo’ del Palas . Attese più di 41mila presenze

Ampliata la capacità ricettiva con un investimento da 2,1 milioni di euro, il palacongressi di Riccione ha ripreso la programmazione con una quindicina di appuntamenti, nazionali e internazionali, che solo in quest’ultimo quadrimestre dell’anno richiameranno 16.450 congressisti. Un flusso considerevole che, senza contare accompagnatori, espositori e aziende, frutterà 41.400 presenze. Un record che, come osserva la New PalaRiccione, "avrà un impatto significativo su tutto il territorio", ne beneficeranno le strutture ricettive, quanto le attività commerciali e di ristorazione, fino ai servizi, incidendo in modo considerevole sul fatturato. Una boccata di ossigeno prodotta soprattutto dai congressi medico-scientifici, che coinvolgeranno specialisti in ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, malattie infettive, gastroenterologia, cure palliative e malattie infiammatorie. I partecipanti oscilleranno tra i 1000 e i 1500 per congresso.

Non mancheranno le grandi convention aziendali di più settori: si va dalla tecnologia alla distribuzione, fino alla cosmetica, alla gioielleria e all’immobiliare. Poi gli incontri associativi, i networking e gli eventi formativi dedicati al settore alberghiero, crescita personale e benessere. Un’offerta a tutto campo, premiata anche dai servizi e dalla centralità della struttura, già in crescita nel primo semestre del 2025, periodo in cui sono state registrate 130 giornate di utilizzo lorde (contro le 107 del 2024) e 84 giornate nette (a fronte delle 79 del 2024) per un totale di 45 eventi associativi e aziendali, 24.400 partecipanti e 48mila presenze. In sintesi rispetto al primo semestre del 2024 è stato registrato un incremento del 6,8 per cento di partecipanti, mentre le presenze sono lievitate del 7,7 per cento. "Il turismo congressuale è una leva strategica di crescita e sviluppo _ sottolinea la sindaca Daniela Angelini _. Ogni congresso significa lavoro per le nostre imprese, opportunità per i giovani, prestigio per la comunità". Definisce il Palas "hub polifunzionale e moderno al centro della Riviera" Eleonora Bergamaschi, amministratrice unica della New PalaRiccione: "La forza del palazzo dei congressi _ evidenzia _ risiede nella sua modularità degli spazi, nelle tecnologie all’avanguardia e in un’offerta di servizi integrati, che lo rendono ideale per congressi scientifici quanto per altri eventi. Ogni appuntamento è un’occasione unica per la comunità scientifica e professionale, ma anche per Riccione e per tutta la Riviera. Da qui il nostro impegno a garantire qualità, efficienza e accoglienza, consolidando il posizionamento di Riccione tra le capitali della congressistica italiana".

Nives Concolino