"Lavaggio del cervello sul figlio" Padre violento finisce nei guai

"Se non fai quello che ti dico, non vengo più a trovarti". Un vero e proprio ricatto psicologico, accompagnato però anche da episodi di aggressione fisica, schiaffi, botte e minacce di morte, quello che sarebbe stato messo in atto da un riminese di 43 anni nei confronti del figlioletto minore. Quest’ultimo, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbe diventato insieme alla madre (dalla quale l’uomo stava divorziando) bersaglio di ripetuti e continui maltrattamenti che sono valsi all’indagato una denuncia e la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi a conclusione della fase di indagine. L’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Rimini si terrà il 13 dicembre prossimo. I fatti addebitati al 43enne, difeso dall’avvocato Claudia Righini, si sarebbero svolti in un arco temporale di circa nove anni, concentrandosi in particolar modo durante la fase del divorzio dalla moglie. Quest’ultima ha raccontato di essere stata vittima in varie occasioni di vessazioni, offese e mortificazioni di ogni tipo. A scatenare la reazione rabbiosa dell’uomo sarebbero stato le continue discussioni per l’affidamento del figlio. Non riuscendo a trovare un punto di contatto con l’ex moglie, il 43enne si sarebbe presentato più volte fuori dalla sua abitazione, attaccandosi al campanello e tentando di introdursi all’interno spingendo la porta nonostante i tentativi di impedirglielo. "Mi vuoi estromettere dalla vita di mio figlio" era l’accusa che l’indagato che rivolgeva alla donna, sentendosi legittimo ad agire in quel modo. Le sue continue incursioni - secondo l’accusa - sarebbero state accompagnate in alcuni casi da minacce di morte nei confronti sia della donna che del figlio minore. Il 43enne sarebbe arrivato al punto di sfogare il proprio rancore anche contro il piccolo, attuando su di lui un ricatto psicologico, affermando che sarebbe sparito nel nulla e non sarebbe più andato a trovarlo, se non si fosse comportato come diceva lui. E quando le parole non bastava, l’uomo non si sarebbe fatto scrupoli ad alzare le mani contro il bambino, prendendolo a schiaffi fino a causargli ematomi alla schiena e al sedere o a fargli sanguinare la gengiva, oppure prendendolo a calci solo per farsi obbedire. Un’escalation che alla fine ha convinto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare i ripetuti episodi. Nei confronti del 43enne è stato ipotizzato il reato di maltrattamenti in famiglia. Il 13 dicembre prossimo si deciderà su un eventuale rinvio a giudizio o sulla scelta di riti alternativi.