L’Avamposto di Edoardo Morabito

La rassegna Cinema d’autore a Riccione prosegue con il docufilm Avamposto di Edoardo Morabito, stasera alle 21 ospite di Giometti Cinema al Cinepalace. La pellicola, che alle Giornate degli autori del Festival di Venezia, dove è stato presentato in prima mondiale, ha incuriosito e attirato l’attenzione della critica e del pubblico, vede protagonista Christopher Clark, scozzese fuori dall’ordinario che nel cuore della foresta amazzonica ha creato il suo personalissimo avamposto del progresso, una società utopica basata sull’equilibrio perfetto tra natura e tecnologia. Non tutto fila liscio, la situazione infatti peggiora di anno in anno, finché un nuovo grande incendio minaccia di distruggere e far così sparire l’Avamposto. Il racconto continua con Chris che a quel punto decide di giocare d’azzardo, opponendo alla spettacolare distruzione della foresta un evento altrettanto spettacolare: un sorprendente concerto dei Pink Floyd nell’inferno verde, in modo tale da convincere il governo brasiliano a istituire una riserva. Per l’occasione in sala sarà presente il regista Morabito che, al termine dell’attesa proiezione si presterà alle domande del pubblico, svelando i anche i retroscena del docufilm. La rassegna terminerà giovedì 21, sempre alle 21, con Il libro delle soluzioni, una commedia sulla creatività e sulla salute mentale, firmata dal regista Michel Gondry.

