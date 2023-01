L’Avamposto di Umberto Mariani

A Riccione prosegue Avamposto, progetto che ogni mese consente di ammirare un’opera realizzata con tecniche uniche da vari autori. Fino al 7 febbraio, nella Farmacia dell’Amarissimo in viale Ceccarini, il progetto proporrà un’opera di Umberto Mariani, considerato il pittore dei "piombi". L’elaborazione del quadro non è più pittorica, ma realizzata attraverso l’uso di una sottile lamina di piombo. Organizzato dall’associazione Amici dei Musei, su idea di Angela Filippini, col patrocinio del Comune di Riccione, Avamposto proporrà una dozzina di rappresentanti dei diversi linguaggi, come la pittura, la scultura e la fotografia, si alterneranno con cadenza mensile, offrendo alla città e ai suoi ospiti la loro idea di contemporaneità fino a Natale 2023.