Lavanderia industriale assume un impiegato

La lavanderia industriale Edelweiss di Misano sta cercando un impiegato amministrativo, che si dovrà occupare dell’emissione dei documenti di trasporto e della gestione telefonate clienti. Si richiede il diploma tecnico commerciale, conoscenza di Windows 10 professionale e del software Teamsystem per le aziende, capacità comunicative e organizzative. Il contratto sarà a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30). Scadenza offerta: 21 aprile 2023. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 – D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.