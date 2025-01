Lavanderia usata come toilette . Titolare: "Disgustata, ora chiudo"

Ha trovato più volte degli escrementi umani all’esterno e all’interno della sua lavanderia a gettoni ‘Profumo di bucato’ in via Leopardi a Riccione Alba. Stanca di lottare contro i maleducati e gli sbandati, Alessandra Fabbri ha deciso di chiudere l’attività. Con un cartello affisso sulla vetrina avverte la clientela: "Per colpa di gente schifosa, che ha fatto la c... più volte dentro la lavanderia, teniamo chiuso". Prima di riaprire, la titolare cerca di capire come poter andare avanti senza dover subire altre azioni del genere. Sta di fatto che quanto è successo due giorni fa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

"Sono cresciuta all’Alba, i miei genitori avevano l’Hollywood, ma purtroppo la zona negli anni è cambiata completamente, è frequentata da gente poco bella. Per questo motivo non ci sentiamo più sicuri, servirebbero maggiori controlli, soprattutto d’inverno, quando la zona resta deserta e sembra un altro pianeta". Quindi racconta: "La prima volta abbiamo trovato gli escrementi davanti alla porta, la seconda li ho trovati all’interno, sul pavimento, davanti alle asciugatrici. Dopo questo episodio, verificatosi alla vigilia di Natale, abbiamo fatto installare una telecamera. Nonostante tutto l’altro giorno la storia si è ripetuta e ho trovato gli escrementi in una lavatrice".

La Fabbri Continua: "Non so come sia successo, probabilmente qualcuno ha atteso la chiusura automatica della lavanderia, che avviene ogni sera intorno alle 21, per poi rimanere dentro a bivaccare. La mattina, appena sono entrata, com’era accaduto la volta precedente ho trovato delle lattine sotto il tavolo e mozziconi di sigarette. Ho poi visto a terra gli escrementi, finché nel pulire mi sono accorta che in una lavatrice, proprio quella sulla quale c’era scritto non usare perché in manutenzione, ho notato un fazzoletto a quadretti. L’ho aperto e dentro c’era la sorpresa".

La Fabbri è rimasta talmente sconvolta, che ora ha sospeso l’attività, in attesa di capire se, almeno d’inverno, convenga tenere chiuso al pubblico e lavorare solo per gli hotel. La rabbia è tanta, anche perché nel tempo si sono verificati altri episodi. "Quattro anni fa _ racconta _ abbiamo subito anche un furto, ci hanno portato via la cassaforte murata. Quella volta, tra tempi necessari per le perizie e ripristino di quanto era stato distrutto, siamo stati costretti a rimanere chiusi quattro mesi. Avevo cercato di rendere accogliente l’attività anche mettendo a disposizione dei clienti un divanetto che, nonostante fosse legato, avevano tentato di portare via, finché poi siamo stato costretti a toglierlo perché c’èra chi andava a bivaccare lì".

Nives Concolino