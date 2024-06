L’avanzata dei bazar in ‘salotto’ mette i commercianti sulle barricate

Un supermercato orientale in viale Ceccarini. È bastato sventolare l’arrivo di un’attività di questo tipo per sollevare un vespaio di preoccupazioni nella chat degli operatori del viale. "Al momento sono voci, ma la preoccupazione c’è" ammette Maurizio Metto, presidente del Consorzio di viale Ceccarini. Tutto nasce in piazzetta del Faro. Qui aveva un proprio negozio Bata, ma le cose non sono andate come previsto ed ha chiuso. Stessa sorte per un’altra attività a fianco, dove si trovava l’Antica sartoria. Su questi spazi commerciali avrebbero messo gli occhi investitori di origine orientale. Quanto basta a far tremare i polsi ai commercianti storici del ‘salotto’ impauriti per l’arrivo anche in pieno centro di attività e bazar che già da tempo hanno ‘conquistato’ viale Dante. A frenare è Maurizio Pascucci, delegato di Confcommercio che avverte: "Pare trattarsi di un negozio di caramelle, un temporary shop. È bene attendere per avere un quadro chiaro". Non servirà molto tempo. Il primo dei due negozi è già in allestimento, in attesa dell’apertura per la stagione estiva. A quel punto se ne saprà di più, ricordando "che investitori orientali in centro ci sono già" ricorda Metto.

Il riferimento è all’outlet all’inizio di viale Gramsci su cui anni fa si scatenarono le polemiche. "Resta il fatto che oggi in centro – precisa Metto – non c’è alcuna limitazione alle tipologie di attività che possono aprire. E il Comune non può proprio nulla, non avendo alcun potere di decidere cosa e chi può aprire". Questo dicono le leggi, ed è il motivo per cui "chiediamo un regolamento che identifichi aree definite su cui introdurre criteri in merito alle tipologie di merci da vendere" ribatte Metto. "È dai tempi dell’assessore Raffaelli nella giunta Tosi che chiediamo questo regolamento. E ricordo che la sindaca Angelini lo aveva posto tra le priorità, ma ad oggi non si è visto ancora nulla". Senza paletti chiunque può aprire, anche un supermercato con prodotti orientali. "Non si può continuare così – dice Massimiliano Giusti di Antonia –. Sono necessarie delle limitazioni almeno in un’area circoscritta. Serve più attenzione per il centro". La giunta Angelini ha previsto di procedere con un regolamento per il Paese entro l’estate, essendo già un centro storico naturale. Poi è intenzione della sindaca passare ad altre zone della città. In ‘salotto’ hanno fretta. Una volta fatti i contratti i paletti non serviranno più.

Andrea Oliva