L’avanzata straniera dietro al bancone Il bar Marittimo riapre con Midul

Sempre di più i bar in mano agli stranieri. Che rilevano le gestioni dei locali, in molti casi evitando la chiusura. È la sorte che tocca a uno dei bar storici di Rimini, il Marittimo di via dei Mille. Chiuso dalla fine del 2022, ha riaperto i battenti con nuova gestione. Inaugurato intorno al 1945 da Virgilio Padovani e Alberto Ghini, il Marittimo riparte da Midul Sikdar e la sua famiglia, trasferitasi dal Bangladesh da quasi vent’anni nel Borgo Marina. "Proporremo anche spuntini e piccola ristorazione – spiega Midul, 21 anni, a Rimini da quando era bambino – con assaggi di carne halal, vini e cocktail analcolici e dolci tipici del Bangladesh". La ricetta del nuovo corso del Marittimo non si ferma qui: "Voglio trasformare il bar in un baluardo contro il degrado, facendo terra bruciata alle persone poco raccomandabili".

"Il bar Marittimo è stato aperto da mio babbo Virgilio e mio zio Alberto Ghini nel 1945 – ricorda Danilo Padovani – Ci andavano i borghigiani e i marinai del borgo che prendevano un caffè alle quattro del mattino, che preparava loro mia zia Tosca, prima di andare a pescare". "Il Marittimo era molto molto frequentato dai marinai – ricorda Sergio Giordano – e anche dai napoletani che qui a Rimini vendevano guanti, orologi e altre merci. Prima facevano la stagione, poi rimasero a Rimini, e a volte per i caratteri focosi facevano delle scazzottate, cui seguiva la pace, spesso con la comunità dei pugliesi con medesime attività, che frequentavano il vicino bar Roma. Il tutto all’ombra del casino dove si entrava dopo la guerra da via Bastioni e che fu chiuso nel 1958". "Virgilio apriva la stagione estiva del Marittimo – continua Giordano – facendo il gelato durante il Somar Lungo del lunedì di Pasqua, e io bambino lo compravo con 10 lire al cono".

Un bar storico, rimasto per anni nelle mani della stessa famiglia: "Dopo i miei nonni materni, i Padovani, ho continuato io la gestione, dal 1982 al 2006 – dice Massimo Masotti, proprietario dei muri –. Poi l’ho dato in gestione. Ha tutti i requisiti per diventare Bottega storica. I miei nonni mi raccontavano che i marinai, che in gran parte abitavano a borgo Marina e a San Giuliano, uscendo dal bar all’alba, facevano il bagno al ponte di Tiberio. I nuovi gestori li conosco da 15 anni, mi sono sempre trovato bene con loro". Nel 2008 Masotti aveva messo in vendita l’attività. Per evitare che finisse in mano a imprenditori extracomunitari, come tante altre attività di via Giovanni XXIII e dintorni, si era creata una cordata tra i residenti, tra gli altri il consigliere Gioenzo Renzi. La cordata non riuscì a mettere insieme i fondi necessari a rilevare il locale, pagare in anticipo un anno di affitto. Il bar venne preso da imprenditori italiani. Poi il cambio di insegna, con l Marittimo che si trasforma ne ’Il Cantuccio pub & bar’. Dopo un buon inizio perde colpi, fino a gettare la spugna.

Il resto è storia d’oggi. "Il bar Marittimo è uno dei bar storici di Rimini – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad –, riferimento per Rimini e Borgo Marina. Riparte grazie a Midul e alla sua famiglia. Che si lanciano in questa nuova bellissima sfida: dare una nuova vita al locale, mescolando le tradizioni e la cultura del loro paese d’origine all’accoglienza romagnola".

Mario Gradara