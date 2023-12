Lavapiatti disponibile a trasferte all’estero

Un’azienda di San Marino che si occupa di catering cerca un lavapiatti. Il contesto del lavoro è molto particolare, in quanto la persona sarà inserita in un team che dovrà effettuare trasferte all’estero per circa 10-15 giorni al mese. Le trasferte, legate a competizioni automobilistiche, saranno in Europa e anche in paesi extraeuropei, in base al calendario dei campionati (Mondiale rally, 24 Ore di Nuerburgring, 24 Ore di Spa e altri): alla persona che verrà assunta si richiede quindi la disponibilità a viaggiare, nonché la capacità di resistere allo stress e di lavorare in team. Il contratto previsto è a tempo pieno, con data presunta di inizio del rapporto di lavoro in gennaio 2024. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), quindi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione e seguire le istruzioni riportate.