‘L’avaro’ con la regia di Luca Guerini

Inizia oggi a Riccione la stagione di prosa della Realtà Teatrale Skenexodia, compagnia che quest’anno celebra il ventennale. Andrà oggi in scena alle 17 nella Nuova Sala Africa, in viale Gramsci 39, lo spettacolo L’avaro di Molière per la regia di Luca Guerini che ne cura pure l’adattamento originale. Protagonisti saranno gli attori Claudio Tombini, Alex Carosi, Elio Zuccatelli e Fabrizio Giacomozzi. "E’ sicuramente uno dei testi teatrali più noti e sempre attuali – commenta il regista Luca Guerini – Il nostro è un invito a trascorrere un pomeriggio spensierato in famiglia tra risate ed emozioni".