L’Avaro contemporaneo portato in scena da Dighero

Un’avarizia scellerata che travolge affetti e sentimenti. Al centro di ogni pensiero c’è il denaro, ma per fortuna entra in gioco l’amore. Il teatro Galli alza il sipario stasera, alle 21, sulla commedia L’avaro di Molière. Nel ruolo di Arpagone l’attore Ugo Dighero, volto noto al grande pubblico, affiancato da Mariangeles Torres, impegnata nel doppio ruolo del servitore Freccia e della domestica Frosina, ovvero i due personaggi che muovono l’azione, scatenando il gioco degli equivoci. Il regista Luigi Saravo ambienta il testo in una dimensione che rimanda al nostro quotidiano, giostrando riferimenti temporali diversi, dagli smartphone alle pubblicità. "Il regista ha fatto un lavoro straordinario e abbiamo trovato nel testo delle attualità sorprendenti – spiega Ugo Dighero – quindi si è pensato di dare forza e nuove energie a questi elementi".

Ad esempio?

"Arpagone ha due figli, il maschio guadagna al gioco e sperpera soldi per apparire, e la figlia è appassionata di vestiti. Sono figure schiave del consumismo e consumatori totali votati all’apparenza. Entrambi non si staccano dal padre solo per il denaro. Il protagonista ha il difetto terribile dell’avarizia, ma è anche un uomo che risparmia, ricicla e pensa al futuro, però non è un personaggio positivo perché la sua diventa avarizia d’animo ed è pronto a sacrificare la felicità dei figli. Al centro dello spettacolo c’è il denaro e oggi sembra non ci sia altro valore, questo ci sta portando alla distruzione".

Quali sono state le scelte del regista?

"Saravo ambienta il testo nella contemporaneità. Ci sono scene costruite con grande maestria da Molière e quindi non dovevamo calcare nulla, ci sono già ironia e farsa, abbiamo cercato la verità nei personaggi e il pubblico empatizza con loro, con le loro tentazioni. Si ride tanto".

Cosa ci insegna questo Arpagone?

"Sicuramente l’attenzione agli sprechi, dal cibo a qualsiasi campo. Arpagone è un 64enne che si innamora di una ragazza senza un soldo, contraddicendosi su tutto, e questo ci rivela che alcuni sentimenti come l’amore possono sorprendere in qualsiasi momento della vita. Sono l’unica cosa per cui vale la pena vivere".

Che uomo è?

"Un uomo prigioniero di un difetto che consuma l’anima e lo porta alla solitudine, nonostante restino dei bagliori di umanità che vengono fuori in maniera prepotente".

Arpagone ha paura di spendere, cosa lo tenta?

"Fa molto ridere perché in questo appartamento lui sente delle musiche che sono dei madrigali costruiti con testi di slogan pubblicitari. Sono come i canti delle sirene che lo esortano a spendere e lui si tappa le orecchie".

Cosa ama del personaggio? "Questo aspetto farsesco che con una avarizia così estrema è grottesco, forsennato, ridicolo. Saravo riesce a dare al personaggio molteplici sfumature e Arpagone viene percepito dal pubblico in maniera più profonda. Sono molto contento, si è creato un bel gruppo di lavoro e in scena ci sono attori di grande talento".

Lina Colasanto