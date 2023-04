Lavezzaro: "Sarà un’estate intensa Non abbasseremo mai la guardia"

"Sarà un’estate intensa, di super-lavoro. La questura è pronta, le sfide non ci spaventano, saremo all’altezza del compito". A margine della cerimonia per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro getta uno sguardo alla stagione ormai alle porte. Stagione che si preannuncia ‘bollente’ anche dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico. "La crescita del numero di denunce registrata nell’ultimo anno è fisiologica e legata in buona parte anche alla fine delle restrizioni per l’emergenza Covid. Le previsioni ci dicono che quella in arrivo sarà un’estate sotto certi aspetti ancora più dinamica dal punto di vista dei flussi e delle presenze. Ci stiamo preparando ad affrontare al meglio gli impegni che ci attendono. Ci saranno delle novità e anche alcune conferme, come quella del dispositivo contro la microcriminalità giovanile, che l’anno scorso ha dato buoni risultati". Lavezzaro fa riferimento al protocollo anti baby gang che ha portato, a cavallo tra giugno e settembre, ad una intensificazione dei controlli tra Rimini e Riccione, con un occhio di riguarda per le stazioni dei treni. Solamente durante il ponte di Ferragosto (12-15 agosto) sono state 4.500 le persone identificate.

Per il questore, insediatasi a Rimini il 20 aprile del 2022, "è la prima festa della polizia che trascorro in questa città. "La questura che ho il privilegio di dirigere – ha ricordato durante la cerimonia – è una questura giovane, dinamica, motivata, direi in linea con le esigenze ordinarie di questa provincia, non sottacendo però l’ulteriore e necessario sforzo che questo territorio richiede nei mesi estivi, mesi nei quali il Dipartimento ha sempre investito garantendo rinforzi in termini di uomini e mezzi". Lavezzaro si è rivolta a tutti gli agenti, ricordando che "dobbiamo sentire forti lo spirito di servizio ed il senso di responsabilità, senza mai dimenticare che nello svolgimento della nostra attività ci confrontiamo spesso con il dolore, l’ansia e le debolezze della natura umana a cui siamo tenuti a dare una risposta immediata in termini di legalità". "Le criticità che quotidianamente viviamo – è l’appello del questore – non devono in alcun modo smorzare un entusiasmo che ci deriva dalla consapevolezza di aver scelto una delle professioni più belle del mondo".