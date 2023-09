L’aviatore e l’illustratrice, due storie made in Riccione

Domani in regalo con il Carlino lo speciale Vivere Riccione. La copertina è dedicata ad Anna Falchi. Nel numero di ottobre si annuncia la 57esima edizione del Premio Riccione Teatro che quest’anno segna un nuovo record di partecipanti con 656 testi. In programma dal 13 al 15 ottobre si presenta con una rinnovata veste grafica e la giuria presieduta da Lucia Calamaro poi Carlo Lucarelli, Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi e Walter Zambaldi. Il concorso organizzato dall’associazione Riccione Teatro assegna il premio all’autore di un’opera teatrale non ancora rappresentata in pubblico. Nel fascicolo di prossima uscita si fa il punto anche sul turismo, tra bilanci, proposte e riflessioni. Si parla del palacongressi con tutti gli appuntamenti del mese e del Centro21 che presenta nel dettaglia il calendario di tutti gli appuntamenti che per un mese ricorderanno le sette vittime del terribile incidente del 7 ottobre 2022.

L’inserto parlerà anche degli scatti del fotografo Marco Pesaresi, con un viaggio nella Riccione anni Novanta, tra personaggi eccentrici e notti infinite nelle discoteche. Si sarà spazio per la storia del coraggioso aviatore Duilio Pasini, oggi 97enne e della giovane illustratrice Giada Ricci, che ha raccolto un successo in giro per il mondo con le sue ceramiche che richiamano le bagnanti e i colori del mare di Riccione. Tutto questo domani in edicola con il Carlino.