Lavinia, quando la pittura è femmina. Sulle tracce di un’iconica artista

Il direttore della galleria d’arte Augeo di Rimini, Matteo Sormani, è tra gli organizzatori della grande mostra "Lavinia: sulle orme di una iconica artista italiana" in corso a Dubai, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Sormani è il co-curatore dell’iniziativa internazionale - insieme ad Alejandra Castro Rioseco - che è in corso al The Gate di Dubai dall’1 al 30 marzo.

L’esposizione vuole farci immergere nel periodo barocco della pittura italiana (XVI secolo) ed è incentrata sulle opere di Lavinia Fontana, una delle pochissime grandi pittrici dell’epoca e dell’intera storia dell’arte, autrice di 125 opere in tutto, di cui solo 34 recano la sua firma. Viene ricordata per essere stata la prima donna a dipingere una pala d’altare e per aver dipinto il primo nudo femminile ad opera di una donna, su commissione del cardinale Scipione Borghese. L’opera selezionata dell’iconica artista ispirerà e guiderà il filo conduttore curatoriale, invitando quattro artiste italiane contemporanee a esporre opere sullo stesso tema e tecnica, dipinti ad olio, offrendo una nuova prospettiva sull’epoca barocca.

La singolarità della mostra risiede infatti nel confronto tra Fontana e quattro giovani pittrici italiane emergenti: Anna Botticini di Brescia; Mara Fabbro di Castello d’Aviano in Friuli; Isadora Capraro di Vercelli e Silvia Giordani di Vicenza.

In questo modo, il classico barocco italiano viene affiancato dalle nuove espressioni dell’arte pittorica italiana, creando una sorta di straordinario viaggio nel tempo dal 1500 fino ai giorni nostri.