L’Avis dona 400 euro all’emporio solidale

Non si ferma la corsa ad aiutare ’Uiè da magne’, l’emporio solidale di Santarcangelo gestito dai volontari di Ven èulta. Nuovo gesto di solidarietà da parte di Avis Santarcangelo che, a distanza di qualche mese, ha fatto un’ulteriore donazione all’emporio, per un totale di 400 euro. La somma è stata consegnata direttamente, pochi giorni fa, dal presidente Fabio Camagni a Giorgia Spada, coordinatrice dei volontari che gestiscono l’emporio solidale. Alla consegna erano presenti anche la sindaca Alice Parma e l’assessore a servizi sociali Danilo Rinaldi, che hanno ringraziato il presidente Avis per questo nuovo gesto di attenzione e vicinanza nei confronti dell’emporio, che da quando ha inaugurato – nell’autunno scorso – sta aiutando decine e decine di famiglia in difficoltà. Tanti cittadini e imprese stanno dando una mano: l’appello dei volontari è di continuare a sostenere l’emporio. Chi vuore fare una donazione può recarsi direttamente all’emporio (si trova in via Andrea Costa), aperto il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12.