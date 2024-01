Lavoratori con disabilità rimborsi per i trasporti

Un rimborso per le spese di trasporto sostenute negli spostamenti da casa al lavoro a favore dei lavoratori con disabilità. È quanto messo a disposizione dall’ufficio distrettuale di piano di Riccione. L’obiettivo è agevolare la mobilità dei lavoratori disabili verso i luoghi di lavoro a fronte di alcune difficoltà che possono influire sugli spostamenti come l’impossibilità a conciliare gli orari di lavoro con gli orari dei mezzi pubblici, il bisogno di trasporti personalizzati, l’impossibilità di usare un mezzo proprio, la riduzione di linee di trasporto pubblico sul percorso casa-lavoro. Il contributo verrà riconosciuto ai residenti nei 14 comuni della zona sud della provincia. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 40.981 euro. Per ogni richiesta ammissibile, il contributo massimo è di 3mila euro. Le spese possono riguardare il costo del servizio taxi e del trasporto personalizzato, l’utilizzo del veicolo personale e così via. Richieste entro il primo di aprile.