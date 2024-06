Lavoratori in nero: nei guai un ristorante e uno stabilimento balneare

Rimini, 5 giugno 2024 – Lavoro nero, uno stabilimento balneare e un ristorante del Riminese nei guai dopo i controlli della guardia di finanza. Nelle settimane scorse le fiamme gialle hanno intensificato i controlli nelle attività della Riviera, in particolare quelle del turismo. Tra quelle finite nel mirino anche due stabilimenti balneari e tre ristoranti di spiaggia. I militari hanno scovato 14 lavoratori completamente in nero, di cui 9 extracomunitari. Pesanti le sanzioni elevate contro uno stabilimento e un ristorante, per un totale di quasi 37mila euro. Per le due attività stata disposta la sospensione temporanea fino alla completa regolarizzazione dei contratti di lavoro.