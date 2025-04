"Lavoratrici: il 30% ha un part-time"

"Abbiamo chiesto al governo di modificare le indennità per maternità e congedi parentali (ex aspettativa post-partum), introducendo un importo minimo da computare anche ai fini previdenziali". Torna a parlare di politiche per la famiglia la Csdl snocciolando i dati delle lavoratrici part-time nel settore privato. "Il 30% ha un contratto part-time – sottolineano dal sindacato – Nel pubblico il ricorso al part-time è minimo, al netto di quello post maternità. Nel privato è molto diffuso; troppo, in quanto di frequente è involontario. Al contrario, quando è richiesto oltre i termini di legge spesso viene negato. Il fenomeno è diffuso soprattutto dove i contratti collettivi sono meno favorevoli. Ciò incide pesantemente sui bilanci familiari". Poi sulle indennità. "Da decenni, sono calcolate in base allo stipendio o al reddito dichiarato per le lavoratrici autonome: ciò sfavorisce chi percepisce stipendi bassi, in particolare le donne che lavorano a tempo parziale".