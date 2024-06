"Lavoreremo per il bene di tutti, non di pochi"

Ripercorrono le tappe di una campagna elettorale breve, ma intensa. Guardano al passato, ma ovviamente anche al domani in casa Repubblica Futura, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale. Dopo tanto girovagare da castello a castello, ora è il momento di fermarsi per lasciare la parola ai cittadini nelle urne. "Con loro – dice la coordinatrice di Rf, Mara Valentini – abbiamo costruito il nostro programma. Siamo sempre stati vicini ai cittadini e vogliamo continuare a farlo. Lavorare insieme è stato il nostro modo di fare. Oggi non è solo la crisi economica a preoccuparci, ma la mancanza di un piano strategico per San Marino. Abbiamo cercato di sollecitare la partecipazione di tutti per risollevare una democrazia smarrita".

Il presidente Roberto Giorgetti mette in fila quello che non è stato fatto dal governo negli ultimi cinque anni. "Il caos vaccini, il caos delle bollette. Ma anche il caos rifiuti – dice – Impossibile dimenticare poi, anche se la lista sarebbe stata ancora più lunga, il caos in ambito sanitario con la medicina di base quasi smantellata. In Consiglio grande e generale molte sedute si sono chiuse nel nulla a causa delle liti all’interno della maggioranza. Insomma, è stata un’esperienza fallimentare. Noi in risposta a questo caos ci mettiamo le proposte". "La domanda è solo una – dice Enrico Carattoni – Perché oggi si sta peggio rispetto al 2019? La campagna elettorale che si sta per concludere, per tanti si è basata sulla calunnia e sulle distorsioni contro Repubblica Futura. E questo mette in evidenza davvero una mancanza totale di contenuti e proposte. Noi le nostre proposte le abbiamo condivise con i cittadini. Se saremo chiamati a governare lo faremo con responsabilità". "Le condividiamo con i cittadini perché vengono dai cittadini – dice Nicola Renzi – La prossima dovrà essere una legislatura costituente, ma quello che si sta apparecchiando è un governo fotocopia di quello uscente con Libera/Ps al posto di Rete. Niente di illecito, ma va detto chiaramente ai cittadini. Ogni voto dato a Repubblica Futura servirà a far fallire questo progetto".

"Non sappiamo che ruolo avremo nella prossima legislatura – conclude Giorgetti – Ma saremo qui di certo a proporre soluzioni, a cercare di ragionare con tutti e pensare di lavorare per il futuro di tutti i sammarinesi e non solo di qualcuno".