Lavori a Ospedaletto per mettere in sicurezza le vie Borgata e Pertini

Riqualificazione, decoro e messa in sicurezza a Ospedaletto. Ieri mattina si è tenuto un incontro in municipio tra amministratori e progettisti per fare il punto su due importanti interventi nella frazione. Si tratta dei lavori previsti per via Borgata e via Pertini, ovvero due assi principali della zona abitata. Per via Borgata si prevede un arredo urbano completamente rinnovato e la messa in sicurezza della parte carrabile. Via Pertini verrà riqualificata dal punto di vista della sicurezza e saranno piantumate nuove alberature. L’obiettivo è creare una passeggiata e realizzare un anello di collegamento con il centro di Ospedaletto.