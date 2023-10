Lavori ai viali danneggiati dalle radici

Radici dei pini in via Matteotti, a San Giuliano. Niente interruzione alla circolazione, ma divieto di sosta. La settimana prossima, a partire da lunedì, partono alcuni interventi per la messa in sicurezza delle banchine stradali in un tratto di circa 370 metri compreso fra le vie Marecchia e Bissolati. "Il lavoro si è reso necessario per la presenza di dislivelli e fessure sul manto stradale". Lungo viale Matteotti ci sono filari di pini "le cui radici hanno determinato rialzamenti".