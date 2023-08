Lavori al palasport pronti al via Ma tribune solo nel secondo tempo

Ci siamo, ancora pochi giorni e partiranno i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport all’interno dell’area ex-Vgs a Cattolica. L’impianto sportivo, come previsto, sorgerà all’interno di un edificio esistente, che al suo interno era inizialmente destinato ad ospitare un bowling. Ma l’amministrazione comunale conferma ora che nel primo progetto non sono previste le tribune da 1.000 posti per le quali sarà necessario,invece, un secondo appalto con un impegno di spesa da 200.000 euro di fondi comunali e con lavori che avverranno solamente nel 2024. Un intervento, questo delle tribune, ritenuto fondamentale dagli operatori turistici perché la nuova struttura potrà avere funzionalità molteplici: sportive, culturali e congressuali.

"Per le tribune servirà un secondo appalto nel 2024 – confermano i tecnici comunali – ci sono già le risorse a bilancio per 200.000 euro e sono previsti al momento 1.000 posti a sedere". Intanto procede il crono-programma per la realizzazione dell’opera vera e propria. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione del nuovo Palas ed i lavori sono oramai prossimi a partire. "Voglio ricordare – ha già ribadito la sindaca Franca Foronchi – che i fondi statali sono stati reperiti dall’ amministrazione comunale precedente. Cattolica avrà a disposizione una struttura moderna che sarà sicuramente di grande beneficio allo svolgimento delle attività sportive da parte delle società cittadine. Ci impegneremo a seguire con attenzione il percorso di realizzazione di quest’opera con l’obiettivo di consegnarla quanto prima alla nostra comunità". Ora, dunque, si attende l’inizio del cantiere per una struttura che sarà davvero importante per la Regina, le sue società sportive, ma anche per gli operatori turistici che credono nel turismo sportivo.

Luca Pizzagalli