"Lavori al ponte finiti entro l’anno"

"I lavori per il nuovo percorso ciclopedonale a San Martino dei Mulini e la nuova passerella ciclabile sul fiume Marecchia non vanno a rilento. Stanno proseguendo secondo il cronoprogramma – assicura il Comune di Santarcangelo – nonostante la complessità dell’intervento, che vede all’opera quattro diversi cantieri". L’amministrazione fa il punto dopo le segnalazioni e le proteste per i disagi al traffico causati dal cantiere (sul ponte si circola a senso unico alternato) e le critiche dei consiglieri di minoranza, ultime quelle arrivate dalla Lega.

"Nei primi due mesi la ditta incaricata dalla Provincia – precisa il Comune – ha eseguito il consolidamento del ponte lato mare, poi Hera e Adrigas hanno spostato le condutture di acqua e gas prima di lasciare spazio al cantiere sulla sponda del ponte lato monte. Il tutto con una sosta solo durante la settimana di Ferragosto e appena due notti di chiusura totale". "Certamente – continua il Comune – i disagi alla viabilità sono rilevanti, ma necessari alla realizzazione dell’opera". Disagi che "sono stati mitigati da quando le scuole hanno riaperto, grazie alla presenza costante dei movieri, coadiuvati dalla poliza locale". I lavori "più impattanti sul traffico si concluderanno entro la fine dell’anno – assicura infine il Comune – Il cantiere della passerella ciclopedonale proseguirà invece anche nei primi mesi del 2024, ma senza necessità di modifiche alla viabilità".