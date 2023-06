Lavori al ponte, il piano anti-code "Cercheremo di ridurre i disagi"

Miglioramento della segnaletica. Movieri impegnati a regolare il traffico, per ridurre le code, almeno negli orari di punta. Ma, soprattutto, l’impegno della ditta ad accelerare i lavori. Questi gli obiettivi che la Provincia e il Comune di Santarcangelo si sono dati ieri mattina, nell’incontro avuto con l’impresa, per migliorare la gestione del cantiere sulla Trasversale Mareccha. Un cantiere partito lunedì e che sta creando enormi disagi, perché i lavori hanno costretto a istituire il senso unico alternato sul ponte. Dove è in corso il primo importante intervento, per la manutenzione del ponte stesso, al quale seguiranno quelli per realizzare la pista ciclabile e soprattutto la passerella ciclopedonale, che affiancherà il ponte stesso. I lavori andranno avanti fino alla fine dell’anno, e quasi sempre - per tutta la durata - sarà in vigore il senso unico alternato.

Esclusa per il momento la possibilità che i lavori vengano svolti anche di notte, per poter accelerare i tempi. Ma un’accelerazione ci sarà, così come è stato imposto alla ditta di segnalare meglio, con cartellonistica adeguata, i percorsi alternativi. Ieri più volte la polizia locale si è recata in via Trasversale Marecchia per controllare la situazione. Iltraffico resta sempre sostenuto, ma è andata un po’ meglio rispetto al disastro dei primi due giorni. Ma resta forte la preoccupazione di chi deve percorrere tutti i giorni la strada, specialmente in vista della riapertura delle scuole a settembre. "Cercheremo – assicurano Provincia e Comune – di fare il massimo per ridurre i disagi".