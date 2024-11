Lavori al ponte sul Rio Cella. Chiude al traffico via Fagnano

Chiusa via Fagnano a Misano. Da lunedì la via a ridosso della Riccione Tavoleto sarà interdetta al traffico. Uno stop reso necessario per intervenire sul ponticello che passa sopra al Rio Cella. E’ un piccolo corso d’acqua, come altri sul territorio di Misano. Ma i lavori che il Comune ha previsto non si limitano a una sistemazione del ponticello per garantire la viabilità. Come già accaduto in altri recenti lavori sempre sul territorio, sta divenendo sempre più necessario prestare la massima attenzione ai corsi d’acqua, visti gli eventi climatici sempre più estremi. Così in via Fagnano sarà messo in sicurezza il ponticello pensando a eventuali ondate di piena che potrebbero verificarsi in occasione di piogge abbondanti e continuative. Serviranno tre settimane per completare i lavori e rendere via Fagnano nuovamente percorribile in entrambe le direzioni. Fino ad allora automobilisti e residenti dovranno utilizzare la viabilità alternativa per oltrepassare il Rio Cella. A seguire i lavori proseguiranno con la messa in sicurezza di via dei Mulini per poi tornare in via Fagnano con altre opere di completamento. I lavori al Rio Cella seguono quelli che l’amministrazione ha fatto partire un paio di settimane fa nel tratto di canale del Rio Agina, vicino alle scuole, nella zona dove una parete laterale in cemento armato era collassata all’interno del canale. Un cedimento che aveva in parte occluso il corso d’acqua, dovuto all’età della struttura a ‘C’ prefabbricata in cui scorre il rio. I lavori sono partiti (Nella foto), ma in municipio non si fermeranno visto che l’intera struttura del canale appare datata. Proprio per questo tra qualche mese seguirà un intervento definitivo per il ripristino della struttura arginale che riguarderà l’intero tratto che va dalla statale 16 al mare.