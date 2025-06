Lavori al ponte sul Tavollo, si allungano i tempi. Operatori in ansia: "È fondamentale per l’estate"

I lavori al ponte pedonale di ferro al portocanale Tavolo preoccupano ora gli operatori per i tempi che si allungano. L’intervento di ristrutturazione dell’intero impianto metallico e mobile (costo 300.000 euro totale) pare prolungarsi oramai per tutto il mese di giugno. I tecnici comunali sono al lavoro per fare il prima possibile ma la stagione turistica oramai è in piena fase di decollo. "Siamo preoccupati, quel ponte è fondamentale per la passeggiata turistica ed i collegamenti pedonali tra Gabicce Mare e Cattolica – dice Giuseppe Barbieri, presidente di Adac, associazione che annovera decine di attività commerciali, anche in zona porto – vi passano centinaia di persone ogni giorno in piena estate e se è chiuso è un grosso danno per le attività del quartiere portuale. Chiediamo di capire i tempi a questo punto per renderci conto di quanto ancora si dovrà aspettare,chiediamo chiarezza in questo senso all’amministrazione comunale ed ai tecnici".

L’intervento in corso è fondamentale per garantire ullteriori disagi in futuro ad una struttura che in estate, con le alte temperature, ha spesso avuto difficoltà di funzionamento creando disagi. Ora l’intervento, con importo economico importante, suddiviso tra Comune di Cattolica e Gabicce, vuole risolvere una volta per tutte tale criticità. Gli operatori avrebbe voluto che tale intervento fosse realizzato in un altro periodo dell’anno ma i tecnici hanno già fatto intuire che non si potevano rinviare oltre la tempistica dei lavori. lu.pi.