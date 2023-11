Lavori al ponte. Traffico limitato sul Marecchia

A Santarcangelo ancora disagi per la viabilità sul ponte di via Trasversale Marecchia dove, nelle giornate di lunedì e martedì prossimo, verrà reintrodotto il senso unico alternato per le opere di asfaltatura completa. Sarà però la "conclusione – si legge in una nota inviata dal Comune – della parte più impattante dei lavori di viabilità del ponte". Il ponte è stato infatti interessato per ben cinque mesi dai lavori di messa in sicurezza da parte della provincia di Rimini, nonché dallo spostamento dei sottoservizi ad opera di Hera e di Adrigas. A gennaio, poi, sempre sul ponte, seguirà un ulteriore intervento per la realizzazione di una passerella a sbalzo. Intanto è in corso di realizzazione anche il tratto di ciclabile che collega il cimitero di San Martino con l’area di sosta del lago Santarini e il cammino di San Francesco. Posato, poi, il fondo pista che porta a via Pallada.

a.g.c