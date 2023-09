Lavori al ponte:scatta il senso unico

Prendono il via da domani, a Santarcangelo, i lavori della messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi. Durante le prime due settimane del cantiere sarà in vigore il senso unico alternato dalle 8,30 alle 18,30, gli orari in cui saranno al lavoro gli operai. Nessuna restrizione invece nei weekend. L’intervento costerà circa 270mila euro, di cui 170mila finanziati da fondi del Pnrr.