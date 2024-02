Lavori al porto: al via il cantiere: "Salvate la statua della Madonna"

Partito il cantiere al porto peschereccio di Cattolica, nei prossimi mesi cambierà volto la storica darsena con i servizi per la pesca. Nel frattempo tanti fedeli chiedono di capire anche il futuro per il piazzale della storica statua della Madonna del Mare, che da qualche giorno è stato chiuso per lavori con tanto di "imbragatura" per la statua, simbolo della devozione popolare da diversi decenni per la Regina del mare. "Si tratta di interventi finanziati dalla Regione, da quasi 900mila euro – dichiara il vicesindaco e assessore alla Pesca Alessandro Belluzzi – che puntano a migliorare le condizioni di accessibilità nautica e della sicurezza dello stazionamento dei pescherecci e altre imbarcazioni produttive presenti in darsena. L’obiettivo è quello di migliorare la gestione e la movimentazione del pescato e delle attrezzature in ambito portuale, evitare l’ingresso di rifiuti provenienti dall’asta fluviale durante i periodi di pioggia e piane del torrente Tavollo, e migliorare il sistema di pulizia interna della darsena pescatori ma anche la qualità dell’arredo urbano con un nuovo collegamento pedonale tra la Darsena Piccola e il Nuovo Lungomare".

Dunque miglioramenti strutturale per l’importante indotto della pesca ed anche in chiave turistica: "Stiamo entrando sempre più nel vivo della realizzazione di un’opera fondamentale, attesa da anni dai pescatori – continua Belluzzi – Questo è un risultato frutto di una grande sinergia tra politica, coloro che lavorano e vivono quotidianamente l’area portuale, tecnici comunali e la Regione Emilia-Romagna. Un gioco di squadra che porterà benefici concreti a un settore strategico per la nostra realtà. Come da crono-programma i lavori sono partiti nell’area dove si trova la statua della Madonnina, che è stata messa in una condizione di sicurezza. Confermo che si sta lavorando in superficie perchè nella realtà quest’intervento è propedeutico ai lavori più importanti che interessano la parte sottostante, il piazzale della Madonnina sarà ripristinato completamente una volta terminati i lavori in profondità. A maggio il cantiere si fermerà per poi riprendere dopo la stagione estiva". Una riflessione anche sul tema del dragaggio: "Sul fronte del dragaggio del canale ci eravamo presi l’impegno con i pescatori di farlo per la fine di febbraio, ad oggi però non risultano particolari problematiche sul fronte insabbiamento. Faremo ulteriori verifiche".

Luca Pizzagalli