Lavori al Pronto soccorso, disagi in corsia

Ancora cantieri in corsia a Santarcangelo. Da ieri sono iniziati nuovi lavori al Pronto soccorso. L’intervento avviato nel reparto di urgenza del ’Franchini’ servirà a installare una nuova apparecchiatura e – soprattutto – a ristrutturare gli ambulatori. Il cantiere, che avrà una durata di circa 40 giorni, non sarà indolore. I disagi per chi si reca al ’Franchini’ saranno inevitabili, nonostante gli accorgimenti adottati dalla direzione dell’Ausl per gestire al meglio il cantiere.

"Per poter mantenere inalterati lo svolgimento dell’attività sanitaria e l’accettazione dei pazienti – spiega l’azienda con una nota – è stata prevista la riorganizzazione dei restanti spazi operativi". Questo "consentirà di svolgere le visite mediche presso un’area dedicata", allestita "per permettere anche la gestione di eventuali urgenze". Inoltre, "nel caso di forte afflusso dei pazienti, è stato predisposto un ambulatorio aggiuntivo, nei pressi dei locali del Primo intervento". Ma la direzione dell’Ausl mette già le mani avanti: "Nonostante questi interventi, non è da escludere che possano verificarsi rallentamenti dell’attività sanitaria e – di conseguenza – temporanee situazioni di disagio per i pazienti, per le quali ci scusiamo anticipatamente".

Il cantiere terminerà verso la fine di novembre. Entro l’anno invece al ’Franchini’ dovrebbe entrare in servizio il nuovo Centro di assistenza urgenza. L’ospedale di Santarcangelo è infatti tra quelli in cui la direzione Ausl ha deciso di sperimentare i Cau, il cui compito è quello di supportare (specialmente nei nosocomi più piccoli, come il ’Franchini’) l’attività di medici e infermieri del Pronto intervento. A Novafeltria l’amministrazione e il comitato a tutela dell’ospedale ’Sacra famiglia’, da mesi, hanno alzato le barricate contro la prevista apertura del Cau, temendo il depotenziamento dell’attività di emergenza e urgenza. Anche le guardie mediche e alcuni sindacati hanno bocciato i nuovi Centri di assistenza urgenza.